La SCPI LOG IN fête ses un an avec un encours de 100 ME

(Boursier.com) — La SCPI LOG IN, gérée par société de gestion d'actifs immobiliers Theoreim, va souffler sa première bougie à Patrimonia avec un encours de près de 100 millions d'euros.

La SCPI Paneuropéenne labellisée ISR et lancée en octobre dernier repose sur l'alliance entre deux spécialistes de l'épargne et de l'investissement immobilier en Europe. D'une part, la société de gestion de portefeuille indépendante et française Theoreim gérante de la SCPI, qui décide des investissements et de l'orientation de gestion du véhicule.

D'autre part, le gestionnaire d'actifs Principal Real Estate Europe, plateforme européenne de Principal Asset Management (SM), qui identifie, analyse et recommande les opportunités d'investissement tout en assurant le suivi et la gestion des immeubles.