La SCPI Interpierre Europe Centrale obtient le Label ISR

(Boursier.com) — Nouvelle étape pour Interpierre Europe Centrale, après un taux de distribution de 5,37% en 2022, preuve de sa capacité à déployer favorablement sa stratégie, la SCPI obtient désormais le label ISR. Interpierre Europe Centrale est une SCPI spécialisée dans l'immobilier tertiaire en Europe centrale et dont la stratégie d'investissement porte majoritairement sur des actifs en Pologne.

Cette nouvelle labellisation d'un fonds de la gamme de PAREF Gestion, six mois après celle d'Interpierre France, démontre l'implication du Groupe PAREF dans la mise en place de sa stratégie durable "Create More".

Interpierre Europe Centrale s'engage ainsi à agir concrètement sur son écosystème via la mise en place d'une stratégie ISR (Investissement Socialement Responsable) qui vise à réduire son impact sur l'environnement et améliorer le confort des occupants tout en engageant fortement les diverses parties prenantes à la gestion.

Cette stratégie s'articule autour de deux axes majeurs que sont : la maîtrise de l'empreinte environnementale avec des actions concrètes portant sur la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la volonté de mettre l'ensemble des bâtiments au service des usages et préoccupations des occupants.

"Nous sommes très fiers que les travaux menés ces derniers mois se concrétisent aujourd'hui par l'obtention du Label ISR pour le compte de notre SCPI Interpierre Europe Centrale. C'est une nouvelle étape clé dans la stratégie ESG ambitieuse que s'est fixé le Groupe PAREF. A terme, en tant que société de gestion, nous avons à coeur d'inscrire l'ensemble des portefeuilles et fonds gérés dans une démarche ISR proactive" indique Anne Schwartz, Directrice Générale de PAREF Gestion.

Interpierre Europe Centrale fait partie des SCPI phares de PAREF Gestion, qui ont connu une forte dynamique en 2022, tant en collecte qu'en investissement.