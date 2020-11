La SCPI Foncière des Praticiens adopte le statut de fonds de partage

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La SCPI Foncière des Praticiens, dédiée à l'immobilier de santé, gérée par Foncière Magellan, société de gestion indépendante et engagée, adopte le statut de fonds de partage. Tout porteur de parts de la SCPI Foncière des Praticiens peut désormais assortir son épargne immobilière d'une dimension philanthropique, et choisir de transférer une partie de ses revenus SCPI, sous forme de dons, à 3 associations et fondations intervenant dans le domaine de la santé et de la tutelle.

"Fort de nos convictions sur le secteur de l'immobilier de la santé, nous avons souhaité renforcer la dimension sociale de la SCPI Foncière des Praticiens avec l'adoption de ce statut de fonds de partage. Nous sommes fiers de proposer un véhicule d'investissement avec une vocation solidaire et d'apporter ainsi notre soutien à la fondation ARSEP, l'association France Tutelle et l'Institut Vivalto Santé", a déclaré Steven Perron, président de Foncière Magellan.