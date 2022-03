La SCPI Eurovalys annonce sa plus importante acquisition en Allemagne

(Boursier.com) — La SCPI EUROVALYS, gérée par la société de gestion de portefeuille Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM), annonce l'acquisition d'un immeuble de bureaux à Düsseldorf, pour un montant hors droit de plus de 100 MEUR. Cette nouvelle opération est la plus importante acquisition réalisée par la SCPI et permet de conforter sa position de référence française de l'investissement Outre-Rhin.

L'actif, construit en 2009, se situe au Nord de la ville de Düsseldorf, à proximité directe de l'aéroport international. De nombreuses entreprises de dimension nationale et internationale sont implantées dans cette zone d'activité tertiaire qui est en plein développement avec de nombreuses implantations à venir.

L'actif est composé d'un bâtiment central en forme de W, d'une surface locative totale de 31.626,52 m(2), et d'un bâtiment attenant de 700 places de parking.

La propriété est entièrement louée à deux locataires de renommée internationale possédant une très bonne note de solvabilité : Telefónica Deutschland, le leader allemand des opérateurs téléphoniques et TK Elevator, filiale de ThyssenKrupp, spécialisé dans la conception d'ascenseurs et d'escalators. La durée moyenne restante des baux est d'environ 6 ans.

L'immeuble affiche de bonnes performances énergétiques et de faibles émissions carbone et respecte les critères d'investissement ISR de la SCPI Eurovalys. L'objectif est d'obtenir la certification BREEAM de cet actif d'ici 2023.

Cette acquisition, qui a été réalisée avec un effet de levier grâce au financement de la banque Bayern LB, permet à la SCPI Eurovalys de conforter sa position de référence française de l'investissement en immobilier de bureaux en Allemagne. L'acquisition permet également à la SCPI de déployer une partie significative des capitaux collectés sur les derniers mois de l'année 2021 et sur le début d'année 2022.

Cette nouvelle opération d'envergure a également été permise par l'étroite collaboration des équipes avec Advenis Germany, filiale du groupe Advenis localisée en Allemagne, qui a apporté ses conseils lors de l'acquisition et son regard d'expert du marché Allemand.