La SCPI Eurovalys annonce la signature d'un bail de relocation de 20 ans ferme à Brême

(Boursier.com) — La SCPI Eurovalys, gérée par Advenis REIM, annonce la signature d'un nouveau bail d'une durée de 20 ans passé avec la ville de Brême et concernant unactif de 7.000 m(2). La municipalité y prévoit l'implantation d'une école pour un loyer annuel de 1,2 million d'euros...

Situé à Brême, ville dynamique et prospère du Nord-Ouest allemand et point clé de la logistique commerciale européenne, l'actif géré par Eurovalys était occupé jusqu'à décembre 2023 par l'entreprise Siemens. La conclusion d'un nouveau bail avant la libération des lieux par l'ancien locataire témoigne autant du dynamisme persistant du marché immobilier bremois, que de la qualité intrinsèque de l'immeuble en question.

Le contrat signé avec la municipalité allemande prévoit l'installation d'une école dès le 01/08/2024 pour une durée de 20 ans et pour un loyer s'établissant à 1,2 million d'euros.

La solidité financière du nouveau locataire et son engagement à long terme viennent renforcer un peu plus la qualité du portefeuille locatif d'Eurovalys, tout en garantissant une stabilité des revenus dans la durée.

En complément des 7.000 m(2) initialement couverts par le bail, une extension de 2.000 m(2) sera ajoutée. Actuellement occupés, ces espaces seront récupérés directement par la ville après le départ des locataires actuels.

"Cette relocation témoigne du savoir-faire d'Advenis REIM et d'Eurovalys dans la gestion de son portefeuille immobilier, ainsi que de la confiance continue des acteurs du marché dans la qualité des biens proposés par la SCPI. La signature de ce bail stratégique illustre par ailleurs l'efficacité du travail d'asset management réalisé par les équipes d'Advenis, en particulier d'Advenis Germany. Un travail rendu possible par de la présence pérenne des effectifs d'Advenis sur le marché allemand", explique Jean-François Chaury, Directeur Général d'Advenis REIM