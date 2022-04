La SCPI EUROVALYS annonce l'acquisition d'un immeuble de bureaux à Offenbach

(Boursier.com) — La SCPI EUROVALYS, gérée par la société de gestion de portefeuille Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM), annonce l'acquisition d'un immeuble de bureaux à Offenbach, en périphérie immédiate de Francfort (Allemagne), pour un montant hors droits de plus de 80 MEUR. Cette nouvelle opération s'inscrit dans la stratégie globale de la SCPI Eurovalys et permet de conforter sa position de référence française de l'investissement Outre-Rhin.

L'actif, construit en 2003, se situe à Offenbach, ville dynamique et limitrophe de Francfort. L'immeuble se trouve dans une zone d'activité tertiaire en plein développement, comme l'illustrent les nombreuses restructurations et constructions d'immeubles en cours.

La surface locative totale est de 24.075 m(2) auxquels s'ajoutent 221 places de parking en intérieur. La propriété à usage principal de bureaux, est entièrement louée à 22 locataires intervenant dans divers secteurs d'activité. La durée moyenne résiduelle des baux à l'acquisition est de 4,85 ans. L'actif est situé sur la route principale reliant la périphérie Est de Francfort, au quartier des affaires de la ville. Le centre de Francfort est très rapidement accessible en moins de 10 mins en métro, avec une station à moins de 350m de l'actif.

L'immeuble a été entièrement rénové par l'ancien propriétaire et affiche de bonnes performances énergétiques, de faibles émissions carbone et respecte la démarche d'investissement socialement responsable (ISR) de la SCPI Eurovalys. L'objectif est d'obtenir la labélisation BREEAM de cet actif d'ici 2023.

L'acquisition permet à la SCPI Eurovalys de déployer la quasi-totalité des capitaux qui restaient à investir en fin d'année 2021 et ainsi de trouver une situation optimale en termes d'allocation de trésorerie.