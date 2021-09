La SCPI Eurovalys annonce l'acquisition d'un immeuble de bureaux à Munich - Haar en Allemagne

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La SCPI Eurovalys, gérée par la société de gestion de portefeuille Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM), annonce l'acquisition d'un quatrième immeuble de bureaux en 2021. Cette nouvelle acquisition, située à Haar, en périphérie proche de Munich, s'inscrit dans la continuité de la stratégie d'investissement de la SCPI Eurovalys.

L'actif qui a été construit en 2002, se situe dans la commune de Haar, en périphérie proche de Munich, à l'Est. L'immeuble se situe dans une zone de bureaux et de commerces : "Workside Haar", considérée comme une extension attractive du marché de bureaux de Munich et abritant de nombreux sièges d'entreprises multinationales. La surface locative totale est de 11.280 m(2) et l'actif dispose de 198 places de parking en intérieur et extérieur. La propriété est louée à 100% à 8 locataires historiques, de dimensions nationale et internationale, avec de bonnes notes de solvabilité.

Le bâtiment est situé au pied du métro reliant directement le centre-ville de Munich, situé à environ 13 km, en 20 minutes. L'actif est caractérisé par sa façade en verre qui offre un accès à la lumière et un design d'intérieur moderne avec des surfaces bien entretenues.

La consommation énergétique de l'immeuble est en-dessous de la moyenne du portefeuille de la SCPI Eurovalys, ce qui permet de renforcer la qualité environnementale de l'ensemble du portefeuille.