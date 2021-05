La SCPI EURION est renommée CORUM Eurion

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le 30 janvier 2020, CORUM a complété son offre d'épargne immobilière en lançant EURION, une SCPI européenne à capital variable.

Aujourd'hui, CORUM annonce le changement de nom d'EURION, qui est désormais commercialisée sous le nom de CORUM Eurion. Elle complète l'offre de SCPI de CORUM L'Épargne aux côtés de CORUM Origin, lancée en 2012 et investie dans toute la zone euro, et CORUM XL, commercialisée depuis 2017 et permettant d'investir également en dehors de la zone euro.

CORUM Eurion est une SCPI dont la stratégie est d'utiliser les cycles des marchés plutôt que de les subir, en identifiant des opportunités d'investissement. Les immeubles de son patrimoine sont loués à des entreprises aux activités diversifiées (commerce, technologies de l'information, ...).

L'objectif de performance de CORUM Eurion a été fixé à 4,5% par an (non garanti). Grâce au savoir-faire des équipes de gestion de CORUM et à la maitrise de toute la chaine de valeur, la performance de CORUM Eurion s'est établie à 10,40% en 2020.

La SCPI CORUM Eurion offre aux épargnants les mêmes innovations et services que les autres SCPI de la gamme CORUM L'Épargne : accessibilité dès 200 euros (frais et commission de souscription inclus), Plan d'épargne immobilier (à partir de 50 EUR par mois après l'achat initial d'une part de SCPI), acquisition en démembrement, réinvestissement des dividendes.