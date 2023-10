La SCPI CORUM XL diversifie son patrimoine avec un hôtel à Liverpool

(Boursier.com) — CORUM poursuit sa politique opportuniste d'investissement avec l'acquisition le 15 septembre 2023 d'un ensemble hôtel/commerce/parking à Liverpool (Royaume-Uni) loué à trois locataires de premier plan : Accor, Tesco et Q-Park, engagés à très long terme (18,7 ans en moyenne).

Acquis 18,4 millions d'euros, l'immeuble offre un rendement de 7,4% au jour de son achat. L'occasion pour CORUM XL de diversifier son patrimoine et de démontrer une nouvelle fois sa capacité à saisir les bonnes affaires.

"Il est beaucoup plus intéressant d'acheter de l'immobilier en 2023 qu'entre 2016 et 2021 : le prix des immeubles ayant baissé, les rendements augmentent et la prise de risque s'avère plus faible", souligne Philippe Cervesi, président de CORUM AM, société de gestion immobilière du groupe CORUM.

La SCPI CORUM XL profite de ce contexte porteur pour réaliser sa sixième acquisition depuis le début de l'année : un ensemble immobilier d'usage mixte à Liverpool (Royaume-Uni), accueillant un hôtel de 123 chambres, un commerce en rez-de-chaussée et un grand parking.

Cette acquisition est pour CORUM XL l'occasion de diversifier davantage son patrimoine sur des thématiques encore peu représentées dans son portefeuille (hôtellerie, parking).

Au jour de son achat, l'immeuble dégage un rendement attractif de 7,4%, un niveau supérieur à la moyenne des rendements à l'acquisition des immeubles achetés par la SCPI CORUM XL entre 2019 et 2022 (6,8%).

Le nouvel immeuble est le 43e immeuble actuellement détenu par la SCPI au Royaume-Uni (sur un total de 76 immeubles, y compris ce nouvel achat). Il s'agit également du quinzième achat en 2023 pour CORUM, qui a investi près de de 640 millions d'euros actes en main (tous frais inclus) depuis le début de l'année.