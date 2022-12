La SCPI CORUM Origin cède un immeuble en Allemagne et dégage une plus-value record de près de 24 ME

(Boursier.com) — La SCPI CORUM Origin cède un immeuble à Francfort (Allemagne) pour 95 millions d'euros. Loué à la Deutsche Bank, il avait été acquis au prix de 70,5 millions d'euros (hors frais). La plus-value de près de 24 millions d'euros constitue un record pour CORUM pour la vente d'un bien immobilier et sera intégralement redistribuée aux épargnants (associés au 31 décembre 2022) après déduction des frais.

Le bâtiment de 48.000 m2 avait été acheté il y a sept ans au prix de 71,4 millions d'euros (frais inclus). L'opération permet de dégager une plus-value brute de près de 24 millions d'euros, soit 35% environ de son prix d'acquisition. En termes de montant, il s'agit de la plus importante plus-value réalisée par CORUM sur un bien immobilier.

Cette plus-value sera intégralement redistribuée aux clients de CORUM Origin après déduction des frais, soit une plus-value nette de frais de 18,5 millions d'euros répartie entre les épargnants associés de la SCPI au 31 décembre 2022, selon leur quote-part dans CORUM Origin. Bien sûr, les épargnants détenant des parts de la SCPI via le contrat d'assurance vie CORUM Life percevront également leur quote-part de plus-value. Concrètement, cela représente plus de 8 euros par part, soit près d'un mois et demi de dividendes.

Cette plus-value s'ajoute aux 4,7 millions d'euros de plus-value nette déjà réalisée par la SCPI CORUM Origin entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, soit une plus-value nette totale de 23,2 millions d'euros sur l'année 2022 que devraient se partager les épargnants de la SCPI.

L'illustration d'une stratégie opportuniste réussie, de l'achat à la cession

En 2015, l'acquisition de ce bâtiment avait pourtant suscité un certain scepticisme de la part du marché. D'une part, le locataire, la Deutsche Bank, venait de subir une perte massive suite à la crise financière grecque ; d'autre part, cet immeuble représentait à lui seul 15,8% du patrimoine de la SCPI (versus 3,6% à fin 2021). L'achat paraissait donc risqué... Les gérants de CORUM avaient quant à eux une toute autre vision ! Le rendement à l'acquisition de 7,40% et l'étude approfondie du dossier les avaient convaincus : les possibilités de valorisation de l'immeuble et les perspectives offertes par la première banque allemande, qui avait pris les mesures nécessaires pour rétablir sa rentabilité, annonçaient une réelle opportunité. Les gérants ont vu juste puisque l'immeuble a permis de dégager environ 43 millions d'euros de loyers pendant les sept ans de sa détention, soit une rentabilité moyenne sur la période de 11,25% par an.

Au moment de préparer sa revente, les gérants ont perçu l'intérêt de céder l'immeuble à un investisseur spécialisé dans le domaine des data centers (entreprise proposant des services de stockage et de gestion de données informatiques), plutôt qu'à un investisseur immobilier traditionnel. Ils ont orchestré une compétition entre plusieurs opérateurs du secteur et c'est finalement une entreprise américaine qui a emporté la vente.