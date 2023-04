La SCPI Atlantique Mur Régions obtient le label Investissement Socialement Responsable (ISR)

(Boursier.com) — La SCPI Atlantique Mur Régions, gérée par la société de gestion Otoktone 3i, filiale de Banque Populaire Grand Ouest, investit depuis 1987 dans des immeubles de bureaux, situés dans les grandes métropoles régionales françaises.

Elle vient d'obtenir le label ISR, gage de son engagement responsable en matière de gestion immobilière.

L'obtention de ce label s'inscrit dans la démarche d'accompagnement des transitions de la Banque Populaire Grand Ouest qui oeuvre pour des solutions plus durables, et permet ainsi aux épargnants et aux investisseurs professionnels de distinguer les fonds d'investissement les plus responsables.