La SCI ViaGénérations, gérée par TURGOT AM, a réalisé près de 320 ME d'investissement en 2022

(Boursier.com) — Malgré un contexte de marché difficile en 2022, la société de gestion Turgot Asset Management annonce que son fonds de maintien à domicile des personnes âgées, la SCI ViaGénérations, a réalisé près de 320 ME d'investissement en 2022, ce qui la place parmi les meilleures de sa catégorie.

Lancée en septembre 2017 par la société de gestion, Turgot AM, la SCI ViaGénérations est le premier véhicule financier qui défend un objectif sociétal en favorisant le maintien à domicile des seniors, tout en augmentant leur pouvoir d'achat.

Ce fonds d'investissement alternatif est distribué exclusivement sous la forme d'unités de compte (UC) dans des contrats d'assurance-vie, de capitalisation et Plan d'Épargne Retraite.

Aujourd'hui, la SCI affiche un encours de plus de 1,08 MdE et une croissance de la performance de son UC de +3,12% au 31 décembre 2022.

"L'UC ViaGénérations dépasse ainsi l'objectif que nous nous étions initialement fixé d'atteindre à la fin de l'année 2022, à savoir plus de +3% de performance. Le succès rencontre? par l'UC ViaGénérations auprès de nos assureurs partenaires a eu un effet dilutif sur la performance du 1er semestre. Le rythme des acquisitions qui s'est fortement intensifié au 2ème semestre a permis de stabiliser la situation. Le 4ème trimestre 2022 fut un des meilleurs du fonds en matière d'investissement et de performance, avec 78 nouvelles acquisitions pour une valeur de 155 MEUR d'acquisitions vs 76 ME en 4ème trimestre 2021" a déclaré Waldemar Brun-Theremin, Président de Turgot Asset Management.

"Nous avions des objectifs ambitieux pour 2022, nous nous étions fixés 300 ME d'acquisition, et nous avons réalisé près de 320 ME contre 141 ME en 2021. Ceci démontre la forte dynamique de notre marche? qui suscite un intérêt grandissant auprès des seniors. La SCI détient aujourd'hui 373 actifs immobiliers en portefeuille. Nous n'avons pas changé la nature de la stratégie d'investissement, et nous sommes sur un actif moyen acheté d'environ 1,3 ME, en légère augmentation compte-tenu d'un volume plus important d'acquisitions en région parisienne. Par ailleurs, nous nous réjouissons de procéder a? de plus en plus d'acquisitions en dehors de Paris et l'Ile-de-France et de la région PACA qui ont été les régions historiquement les plus dynamiques sur le marché? du viager" a commenté Waldemar Brun-Theremin.