La quasi-totalité des SCPI gérées par AEW Patrimoine a obtenu le label ISR

(Boursier.com) — Avec l'obtention récente du label ISR par les SCPI FRUCTIPIERRE et FRUCTIREGIONS EUROPE, le total des SCPI labellisées atteint 78% de la gamme AEW, l'un des leaders mondiaux de l'investissement immobilier et de la gestion d'actifs, annonce l'obtention du label ISR par deux des SCPI gérées par AEW Patrimoine : FRUCTIPIERRE et FRUCTIREGIONS EUROPE.

Ainsi, AEW Patrimoine compte au total 7 SCPI labellisées sur les 9 SCPI qui composent sa gamme (78% de la gamme par rapport à une moyenne de 25% pour le marché des SCPI en France). En considérant la capitalisation des SCPI gérées par AEW Patrimoine, 69% des encours sous gestions sont placés dans des SCPI labellisées ISR, contre une moyenne de 57% pour le reste du marché.

Créé en 2016 par le ministère français de l'Economie et des Finances, le label ISR permet aux épargnants et aux investisseurs de distinguer les fonds d'investissement mettant en oeuvre une méthodologie robuste d'investissement socialement responsable, aboutissant à des résultats mesurables et concrets. Depuis 2020, les fonds immobiliers tels que les SCPI sont également éligibles au label, ce qui permet notamment de distinguer les fonds finançant la rénovation du bâti ancien pour atteindre de meilleures normes d'isolation et de performances énergétiques.

Antoine Barbier, Directeur d'AEW Patrimoine, commente : "Nous oeuvrons constamment pour proposer à nos associés une gamme de SCPI répondant à leurs objectifs d'investissement. Les investisseurs français souhaitent de plus en plus investir dans des fonds avec une approche environnementale, sociale et de gouvernance, et nous sommes ravis de leur proposer une gamme complète de SCPI labellisées ISR, un gage de confiance pour l'investissement responsable".