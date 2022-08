La proptech Square Sense annonce une levée de fonds de 3,5 ME

(Boursier.com) — Square Sense, la plateforme de "data proptech" annonce aujourd'hui une levée de fonds de 3,5 millions d'euros, réalisée auprès de Nexity, BESIX RED et d'investisseurs privés. Ce tour de table permettra d'accélérer son développement commercial en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Square Sense est déjà un leader de la digitalisation du secteur immobilier et ambitionne de doubler ses équipes en 2023 afin de faire face à la demande de ses clients internationaux qui recherchent une solution pour améliorer la gestion de leurs portefeuilles globaux.

Square Sense vise à intégrer plus de 8 millions de mètres carrés d'actifs sur sa plateforme dans les 2 prochaines années. La plateforme Square Sense collecte et analyse toutes les données produites par l'usage d'un bâtiment pour permettre l'optimisation des performances environnementales, des performances financières, et de la satisfaction des locataires des portefeuilles immobiliers.

Si la plateforme s'adresse en priorité aux Assets managers et promoteurs elle permet également la mise à disposition de ces données à toutes les parties prenantes (du propriétaire au locataire en passant par le property manager) permettant une transparence jamais atteinte.