La plateforme de ventes immobilières interactives 36-immo.com annonce une levée de fonds de 1,5 ME

(Boursier.com) — La plateforme de ventes immobilières interactives "36 heures immo" (ou 36h-immo.com), est fière d'annoncer une levée de fonds exceptionnelle de 1,5 million d'euros auprès de ses investisseurs historiques (notamment le CIC) et de la BPI. Cette injection de capital marque une étape décisive dans l'évolution de la plateforme, qui poursuit son expansion ambitieuse en s'ouvrant aux agents immobiliers et aux collectivités après une décennie de succès auprès des notaires.

Fondé il y a plus de dix ans par François-Xavier Duny, 36h-immo.com a révolutionné le secteur classique des transactions immobilières en proposant des enchères immobilières en ligne, grâce à une salle des ventes virtuelle. À ce jour, plus de 3 500 ventes interactives ont été réalisées. Avec cette levée de fonds, la plateforme compte accélérer encore davantage sa croissance en renforçant ses équipes et en intégrant les dernières avancées en intelligence artificielle pour optimiser son offre de services.

L'un des principaux objectifs de cette levée de fonds est d'étoffer l'équipe commerciale de la plateforme. Pour ce faire, 36h-immo.com prévoit l'ouverture d'un call center dédié à la clientèle des agents immobiliers. Cette initiative permettra d'offrir un service client exceptionnel et personnalisé à l'échelle nationale.

En parallèle, l'équipe informatique sera renforcée avec le recrutement de développeurs et d'experts en intelligence artificielle. Ces experts travailleront à l'amélioration continue de la plateforme, en optimisant les performances d'attraction, de mise en relation, de connexion, de transaction. L'objectif est de fournir un service encore plus efficace et innovant à ses clients.

"Nous sommes enthousiastes à l'idée d'entamer cette nouvelle phase de développement de 36 heures immo", déclare François-Xavier Duny, CEO de 36h-immo.com. "Cette levée de fonds va nous permettre d'améliorer nos services et de continuer à offrir une expérience inégalée à nos clients notaires, agents immobiliers et collectivités. Quant aux particuliers, ils bénéficieront de services exclusifs dans un contexte immobilier qui devient compliqué."