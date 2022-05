La Néo-bourse régionale du Grand Est, 'Europa' ouvre ses portes

(Boursier.com) — Annoncée en février dernier, la Néo-bourse régionale du Grand Est, ouvrira ses portes le 24 mai prochain. Cette initiative unique en France, marque la première étape de la renaissance des anciennes bourses régionales, qui virent émerger des dizaines de sociétés parmi les plus belles entreprises françaises actuelles.

Développée par la Fintech Kriptown avec le concours du Conseil régional Grand Est, la Néo-bourse Europa a en effet pour ambition de faciliter le financement des entreprises du territoire en re-mobilisant l'épargne de proximité. "Europa", qui disposera de locaux en région, fait en quelque sorte renaître l'ancienne bourse du Grand Est (la bourse de Nancy) en activité jusqu'à l'aube des années 2000 et fermée depuis.

Basée sur une technologie Blockchain, "Europa" est une bourse d'actifs numériques qui permet aux entreprises, notamment les startups et les PME, d'ouvrir leur capital, sans perte d'indépendance, de manière simple et peu coûteuse, et de renforcer ainsi leurs fonds propres, en les proposant au plus grand nombre d'investisseurs.

Les investisseurs (ou épargnants), qui sont de plus en plus friands d'entreprises qu'ils connaissent et en lesquelles ils croient, ont, quant à eux, la possibilité inédite de contribuer au financement des forces vives de l'économie régionale (à partir de 1 euro), tout en disposant de la liquidité permanente de leurs investissements. "Europa" est en effet une place de marché, qui permet l'échange des actifs numériques des entreprises régionales en ligne, 7 jours sur 7, 24 h sur 24, grâce à un processus simple et totalement sécurisé.

"Dans l'esprit de ses promoteurs, il s'agit ni plus ni moins de contribuer à la redynamisation de l'écosystème de financement régional, en fédérant l'ensemble des parties prenantes autour du projet : banques, gestionnaires d'actifs, fonds régionaux, Business Angels, organisations et mouvements patronaux, sans oublier les Conseils d'entreprises (avocats, notaires, experts-comptables ou encore, agences de marketing et de communication...) qui auront un rôle clé, dans la diffusion de cette solution novatrice, auprès de leurs clients".