La Nef lance sa campagne de mobilisation dans le but de lever 30 ME de fonds propres

(Boursier.com) — La Nef, coopérative bancaire citoyenne depuis plus de 30 ans, lance aujourd'hui sa campagne de mobilisation dans le but de lever 30 millions d'euros de fonds propres. Une levée indispensable à l'obtention d'un nouvel agrément auprès de la Banque de France1 permettant à la Nef de devenir indépendante de tout groupe bancaire.

Ce projet représente donc une e?tape historique et unique dans le paysage bancaire français, qui compte très peu d'établissements bancaires indépendants et dont la plupart sont rattachés à un des 6 grands groupes. Déjà forte de ses 80.000 clients, dont 41 700 sociétaires, la Nef ambitionne de décupler son action pour une finance éthique et durable en France.