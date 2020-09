La Mutuelle de l'Industrie du Pétrole rejoint AG.Mut

La Mutuelle de l'Industrie du Pétrole rejoint AG.Mut









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Depuis le 1er juillet 2020, la Mutuelle de l'Industrie du Pétrole (MIP) adhère à AG.Mut, le pôle mutualiste d'AG2R LA MONDIALE, qui regroupe désormais 10 mutuelles nationales ou régionales, professionnelles ou interprofessionnelles.

Cette adhésion traduit le partenariat stratégique et commercial noué entre MIP et AG2R LA MONDIALE. Celui-ci se traduira par la commercialisation, début 2021, d'offres communes en santé et en prévoyance dédiées au secteur de l'énergie...

"MIP, en devenant partenaire d'AG2R LA MONDIALE, a rejoint un pôle mutualiste attaché comme elle à garantir par une gestion rigoureuse la pérennité de la couverture de ses adhérents et un service personnalisé dans le cadre de la gouvernance mutualiste", déclare Georges Renouard, Président de MIP.

"Nous sommes très heureux d'accueillir MIP au sein d'AG.Mut. Nous mettrons tout en oeuvre pour l'accompagner durablement en conjuguant nos savoir-faire et nos expertises au service de notre développement commun", souligne André Renaudin, Directeur général d'AG2R LA MONDIALE.

À propos de la Mutuelle de l'Industrie du Pétrole

Créée en 1929 par les dirigeants des principales sociétés pétrolières, MIP est aujourd'hui la référence en santé et en prévoyance dans la protection sociale des grandes entreprises des secteurs de l'industrie pétrolière, de la pétrochimie et de ses dérivés, mais également dans des secteurs d'activités tels que l'engineering et les services. Elle compte 135 000 personnes protégées et son chiffre d'affaires s'élevait à 104,6 millions d'euros en 2019. Son fonds social important privilégie les aides directes à ses adhérents, particulièrement vis-à-vis des enfants en situation de handicap.