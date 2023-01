(Boursier.com) — La Mondiale annonce une hausse des taux de rendement de 0,35% de ses supports en euros à 1,76% pour 2022 et des bonus additionnels en 2023.

En 2022, l'environnement financier français a été marqué par des évolutions importantes, avec d'une part un taux obligataire à 10 ans (Tec 10) en moyenne annuelle à 1,67% contre -0,01% en 2021, et des marchés actions qui ont enregistré une baisse de 11,9% pour l'Eurostoxx 50 hors dividende.

La remontée des taux obligataires est une bonne nouvelle à la fois pour les assureurs et les assurés, qui ont pu retrouver quasiment sur l'ensemble de l'année 2022 leur niveau moyen d'il y a 8 ans (1,64% en 2014), ce qui a permis de stopper la dilution du rendement des actifs obligataires mais pas encore de le faire croître.

Dans cet environnement économique et financier, La Mondiale a décidé d'augmenter la rémunération moyenne des fonds en euros de ses contrats de +0,35% par rapport à 2021, pour la porter à 1,76% pour 2022.

Le stock de provision pour participation aux excédents, qui représente 4% des encours euros de La Mondiale à fin 2022, va permettre d'accompagner dans la durée la remontée des rémunérations des contrats en euros.

Par ailleurs, La Mondiale a accordé en 2022 un bonus sur le rendement des supports euros pour les assurés ayant fait le choix d'avoir également des supports significatifs en unités de compte en épargne (jusqu'à +2% de bonus) ou ceux ayant opté pour une gestion par horizon en retraite supplémentaire (+1% pour les contrats PER de La Mondiale). Cette politique sera maintenue en 2023 avec de nouveaux bonus sur versement qui seront proposés.

Pour Benoit Courmont, membre du Comité de Direction Groupe d'AG2R LA MONDIALE en charge de l'épargne retraite et patrimoniale : "La Mondiale offre ainsi à ses assurés une rémunération attractive en 2022 et notre stock de provision pour participation aux excédents va nous permettre d'accompagner dans la durée la remontée des rémunérations des contrats en euros. Cette politique sera poursuivie en 2023, avec notamment des bonus additionnels significatifs qui seront proposés en épargne patrimoniale via des campagnes spécifiques, notamment des bonus sur versement pouvant aller jusqu'à 1,75%. Nous proposerons également des produits garantis, sous forme d'unités de compte, permettant des rendements supérieurs à 3,25% nets".