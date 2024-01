La MIF annonce une nette progression des performances du fonds en euros de ses contrats d'assurance vie

(Boursier.com) — Ce mardi 16 janvier, le Conseil d'Administration de la MIF s'est prononcé sur les rémunérations servies au titre de 2023 par la MIF sur le fonds en euros de ses contrats d'assurance vie.

Fidèle aux valeurs mutualistes de la MIF, le Conseil a souhaité servir une rémunération identique pour tous les produits appartenant à une même famille (contrats d'assurance vie monosupport, contrat d'assurance vie multisupport, plan d'épargne retraite individuel) indépendamment de leur ancienneté, de leur niveau d'encours et de la part d'unités de compte détenue :

+ 2,55% [1] sur le fonds en euros des contrats de la gamme monosupport

+ 3,05% [2] sur le fonds en euros des contrats de la gamme multisupport (hors PER)

+ 3,15% [3] sur le fonds en euros du plan d'épargne retraite individuel MIF PER Retraite

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

En forte hausse par rapport à 2022, la MIF confirme son soutien aux épargnants qui lui font confiance et affiche cette année encore des performances parmi les plus compétitives du marché? confirmant ainsi sa capacité à figurer parmi les références de la profession.

[1] Taux servi au titre du fonds en euros des contrats d'assurance vie MIF, net de frais de gestion et avant prélèvements fiscaux et sociaux. Sont concernés les contrats Compte Épargne MIF, Compte Épargne Libre Avenir, Compte Épargne Garantie Intégrale, Compte Épargne Enfant, Compte Épargne Transmission, MIF Projet Vie, MIF Intergénérations et Plan d'Épargne Populaire. Ne sont pas concernés : Garantie Protection Avenir, Garantie Frais Décès, Garantie Frais Obsèques et les rentes.

[2] Taux servi au titre du fonds en euros des contrats d'assurance vie MIF, net de frais de gestion et avant prélèvements fiscaux et sociaux. Sont concernés les contrats Compte Épargne Libre Avenir Multisupport, MIF Épargne Enfant, MIF Horizon Euroactif, Plan d'Épargne Populaire Multisupport et AMPLI-GRAIN 9 MultiSupport (tout investissement sur des unités de compte comporte un risque de perte en capital). Ne sont pas concernés : Garantie Protection Avenir, Garantie Frais Décès, Garantie Frais Obsèques et les rentes.

[3] Taux servi au titre du fonds en euros du plan d'épargne retraite MIF PER Retraite, net de frais de gestion et avant prélèvements fiscaux et sociaux.