La Macif s'appuie sur l'IA de Shift Technology pour homogénéiser ses pratiques

(Boursier.com) — Aéma Groupe, client historique de Shift (par le biais de La Macif, entreprise affiliée), étend sa collaboration avec l'assurtech et mise sur l'IA pour harmoniser son dispositif de lutte contre la fraude, contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur l'ensemble de ses lignes de métiers. Dans une logique d'amélioration continue, ce partenariat a pour vocation, de centraliser l'ensemble des processus et des données et ainsi d'améliorer la performance du dispositif LCB-FT.

Une démarche groupe en conformité avec la réglementation LCB-FT

Dans le respect de ses valeurs mutualistes, la Macif a mis en place, en 2018, une stratégie de lutte contre la fraude sur son coeur de métier, l'IARD. Accompagnée par Shift, Aéma Groupe généralise cette approche à la santé et à la prévoyance. Par ailleurs, la mise en oeuvre des obligations relatives à la réglementation LCB-FT nécessitant une connaissance client fine et homogène au sein des différentes lignes métier, Aéma Groupe - conforté par sa collaboration fructueuse avec Shift - a finalement opté pour la solution globale de l'assurtech. "La réussite des actions menées sur l'assurance auto puis sur l'habitation, la nécessité de centraliser l'ensemble de nos processus et d'automatiser le dispositif LCB-FT, nous ont conduit à nous tourner à nouveau vers Shift" explique Christophe Raballand, Directeur du contrôle interne et de la conformité d'Aéma Groupe.

Une solution agile, basée sur l'IA pour unifier les données et faciliter les prises de décision

Aéma Groupe souhaitait mettre en place une solution automatisée, harmonisée et unifiée pour disposer d'une vision globale de son activité. Mutualiser et traiter les données de clients - ayant plusieurs contrats différents (IARD, vie, santé-prévoyance) - dans un seul et même outil, permet désormais au Groupe d'être beaucoup plus efficace, notamment en s'affranchissant du traitement et de l'analyse manuels de toutes les datas et en évitant les doublons.

Cette stratégie facilite également les échanges d'informations entre les équipes. La technologie innovante, basée sur l'IA, de Shift permet au groupe d'automatiser l'ensemble de ses processus et pratiques commerciales, de rationaliser les nombreuses données relatives à la connaissance client et d'améliorer ainsi son efficacité opérationnelle. "La solution de Shift met l'IA et la datascience au service de l'automatisation" affirme Christophe Raballand.

"Convaincue par la valeur de nos solutions, Aéma Groupe s'appuie sur Shift depuis quelques années déjà pour lutter contre la fraude. Nous sommes fiers de pouvoir à présent accompagner le groupe sur d'autres problématiques, et ce sur l'ensemble de ses lignes de métiers. Notre offre Shift Insurance Suite permet à Aéma Groupe de créer du lien et de la proximité avec ses assurés" déclare Benoit Legros, VP Customer Success.

Au-delà de la technologie, Aéma Groupe s'appuie également sur les compétences et l'expérience marché des équipes de Shift pour continuer de faire évoluer son organisation dans ce domaine.