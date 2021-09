La Macif rejoint le Cercle des Institutionnels Novethic

(Boursier.com) — Convaincue que la force du collectif peut faire bouger les lignes, la Macif poursuit son action en faveur d'une finance durable et responsable en intégrant le Cercle des Institutionnels de Novethic. Reconnue pour son engagement en faveur de la préservation des océans et de la biodiversité, la Macif a été parmi les premiers investisseurs à s'engager auprès de Swen Capital dans la création du fonds d'impact "Blue Ocean" lancé en septembre 2021 à l'occasion du Congrès mondial de la Nature de l'UICN à Marseille.

Depuis sa création en 1960, la Macif s'engage, face aux grands enjeux de société, sociaux ou environnementaux, à mettre son métier d'assureur et ses valeurs mutualistes au service du projet humain.

"En rejoignant le Cercle des Institutionnels de Novethic, la Macif se mobilise encore davantage pour protéger, valoriser et restaurer la biodiversité mondiale et lutter contre le réchauffement climatique. Au sein de la Macif, nous pensons que cette indispensable transition écologique est une opportunité et qu'elle peut être un formidable levier pour une relance économique responsable et durable. Particulièrement dans le contexte actuel, elle se doit d'être équitable pour tous, et préserver les emplois comme la qualité de vie. Nous allons poursuivre nos actions pour un monde plus juste et plus soutenable pour notre planète, parce que protéger le présent et permettre l'avenir pour nous tous et les générations futures, c'est notre raison d'être" commente Philippe Perrault, Président de Macif.

Mutualiste, assureur et investisseur, la Macif investit dans des entreprises qui font de la transition énergétique une de leurs priorités en contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique et à la protection de la biodiversité. En tant qu'investisseur responsable, elle s'est engagée à mettre fin à son exposition au charbon thermique d'ici à 2030. Cette stratégie consiste à exclure de ses investissements les entreprises qui ne respecteraient pas les critères définis dans sa politique, établis selon la liste de référence GCEL de l'ONG Urgewald.

Fondé et animé par Novethic et son réseau d'experts, le Cercle est un lieu d'éclairage et d'échange entre pairs sur les meilleures stratégies finance durable. Alliant travaux de veille sur les risques ESG sectoriels et ateliers sur les meilleures stratégies, notamment en matière de finance durable, il permet à ses membres de renforcer ensemble leurs engagements et leurs pratiques d'investissement responsable.

La Macif rejoint ainsi AG2R LA MONDIALE, Aviva France, la Banque de France, La Banque Postale, la Caisse des Dépôts, CNP Assurances, le Crédit Agricole Assurances, le Fonds de Garantie, le FRR - Fonds de réserve pour les retraites, Harmonie Mutuelle, l'Ircantec, la MAIF, Préfon, PROBTP, SCOR et SFIL.