(Boursier.com) — La Macif obtient la certification "Relation Client France", décernée par l'Association Pro France (SFG) et l'Association Française de la Relation Client (AFRC) et devient l'une des premières entreprises françaises certifiées.

Cette distinction récompense le choix de la Macif d'implanter 100% de ses collaborateurs sur le territoire français, dont l'intégralité de ses services clients, et de favoriser ainsi la création d'emplois au niveau national. Elle reconnaît également la qualité de la relation client de la mutuelle d'assurance avec ses 5,6 millions de sociétaires.