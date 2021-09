(Boursier.com) — La HRtech Skello lève 40 ME pour devenir leader de la gestion de planning et du personnel en Europe. Via une plateforme SaaS, Skello automatise et optimise la création de planning et la gestion RH en intégrant les contraintes légales et contractuelles de chaque secteur.

Cette levée de fonds accompagnera son développement international, soutiendra ses innovations produits à destination de ses clients et permettra la concrétisation de son plan massif de recrutement. Cette Série B est menée par Partech avec la participation de ses investisseurs historiques (XAnge, Aglaé Ventures)