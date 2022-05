La gestion ESG représente 97% des encours de Robeco

(Boursier.com) — Robeco publie son dernier rapport de durabilité. Ce document témoigne des succès, des progrès et des mesures prises par les équipes pour répondre aux nouveaux enjeux de la transition durable ainsi qu'à la réglementation. En 2022, Robeco entend confirmer sa démarche d'investisseur responsable en continuant de répondre avec conviction aux enjeux du changement climatique, de la biodiversité et des droits humains.

En 2021, Robeco a dévoilé sa nouvelle stratégie ambitieuse pour les 5 prochaines années, insistant sur le pilier clé de la durabilité. Au travers de ses fonds et stratégies thématiques durables, Robeco continue à proposer des solutions innovantes tout en s'alignant sur les objectifs de l'Accord de Paris. Robeco a notamment lancé sa feuille de route vers le net zéro.

Au-delà de son engagement d'entreprise, Robeco et l'ensemble de ses collaborateurs s'engagent sur de nombreuses thématiques durables comme le changement climatique, la biodiversité et les droits humains, à travers des investissements et des stratégies responsables.

A fin 2021, Robeco gérait 200 Mds d'euros d'actifs - un record historique, dont 195 Mds intégrant les critères ESG. Aujourd'hui la société possède une large gamme de fonds thématiques durables et de fonds à impact. Ces derniers ont été portés par une demande soutenue de la part des clients. Ainsi, les fonds Smart Energy Equities et Sustainable Water Equities - qui a fêté ses 20 ans - ont dépassé les 3 Mds d'euros d'encours.

Avec une équipe dédiée de près de 50 collaborateurs, l'actionnariat actif est dans l'ADN d'investissement de Robeco. En 2021, les actifs dits sous engagements ont représenté 389 Mds d'euros, plus de 78.000 propositions votées autour de 26 thèmes d'engagement, dont 6 nouveaux (notamment le droit du travail en post-covid et l'impact social des jeux vidéo).