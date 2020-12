La gamme ODDO BHF Polaris confirme l'accélération de son développement auprès de la clientèle européenne

La gamme ODDO BHF Polaris confirme l'accélération de son développement auprès de la clientèle européenne









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Avec une collecte nette positive de 356 millions d'euros en 2020, la gamme ODDO BHF Polaris confirme l'accélération de son développement auprès de la clientèle européenne. Au sein de cette gamme composée de quatre fonds diversifiés globaux avec des profils de risque différents, ODDO BHF Polaris Moderate affiche un encours sous gestion qui dépasse désormais 1 milliard d'euros.

Forte de 15 années de performance et d'un processus d'investissement stable, la gamme ODDO BHF Polaris a fait preuve de résistance dans les différentes phases de marché. Cette capacité à garder le cap permet aujourd'hui aux quatre fonds d'afficher 5 étoiles Morningstar et d'être régulièrement récompensés. En novembre 2020, ODDO BHF AM a ainsi reçu le Scope Awards en Allemagne pour la qualité de son expertise en gestion Multi-Actifs.

La gamme de fonds ODDO BHF Polaris est composée d'actions et d'obligations d'entreprises mondiales de qualité, sélectionnées pour la solidité de leur modèle économique et de leurs fondamentaux, mais également pour leur exposition à quatre grandes thématiques jugées porteuses : la digitalisation, l'évolution des habitudes de consommation et de travail, le vieillissement de la population et l'émergence d'une classe moyenne.

Les quatre fonds qui composent cette gamme sont gérés par délégation ou conseillés par une équipe d'experts composée de 13 gérants-analystes basés à Francfort chez ODDO BHF Trust GmbH, dédiés à l'analyse financière et extra-financière des entreprises et à la sélection de celles qui sauront tirer profit de leurs avantages compétitifs pour tenter de générer de la performance régulière sur le long terme.

Peter Rieth (ODDO BHF Trust), gérant du fonds ODDO BHF Polaris Moderate déclare : "Nous sommes conscients des défis actuels pour les investisseurs face à la forte valorisation des marchés et des incertitudes qui demeurent tant d'un point de vue économique, politique que sanitaire. C'est pourquoi nous nous efforçons de privilégier les valeurs de qualité que ce soit sur la partie actions ou sur la partie obligataire. Le tout, au sein de portefeuilles diversifiés et gérés dans une optique long-terme. La transparence et la simplicité de notre approche restera au coeur de notre ADN."

Nicolas Chaput, CEO de ODDO BHF Asset Management souligne : "La qualité, le long terme et la diversification sont les piliers de la philosophie d'investissement des fonds ODDO BHF Polaris depuis 2005. Le succès de cette stratégie illustre la force de notre groupe franco-allemand, qui allie discipline, expertise et conviction au service des intérêts de nos investisseurs."