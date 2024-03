La gamme européenne d'ETP sur les cryptomonnaies de WisdomTree surpasse les 500 M$ d'actifs

(Boursier.com) — Acteur de l'innovation financière à l'échelle mondiale, WisdomTree annonce aujourd'hui que sa gamme d'ETP européens sur les cryptomonnaies adossés à des actifs physiques a dépassé les 500 millions de dollars d'actifs sous gestion.

Cet encours constitue un record historique pour les ETP européens sur les cryptomonnaies de WisdomTree, qui ont enregistré des flux nets de 59 millions de dollars depuis le début de l'année 2024, avec, en tête, l'ETP WisdomTree Physical Bitcoin (BTCW).

WisdomTree a été le premier émetteur d'ETP établi à proposer aux investisseurs européens une exposition de qualité institutionnelle aux cryptomonnaies et adossée à des actifs physiques, avec le lancement de l'ETP WisdomTree Physical Bitcoin en décembre 2019.

Aujourd'hui, l'entreprise dispose d'une gamme soigneusement sélectionnée de huit ETP adossés à des actifs physiques, cotés aux bourses Deutsche Börse Xetra, Swiss Stock Exchange SIX, Euronext Paris et Euronext Amsterdam, qui offre ainsi aux investisseurs européens un accès pratique aux cryptomonnaies, dans une enveloppe ETP familière.

Frais réduits

Au mois de janvier, WisdomTree a réduit les frais sur l'ETP WisdomTree Physical Bitcoin et sur les 7 autres ETP de sa gamme, faisant d'elle l'une des gammes d'ETP crypto les moins coûteuses d'Europe. Avec un taux de frais sur encours de 0,35%, l'ETP WisdomTree Physical Bitcoin se démarque comme l'ETP Bitcoin adossé physiquement et de classe institutionnelle le moins cher du marché.

Comme l'explique Alexis Marinof, responsable de WisdomTree pour l'Europe : "Le lancement des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis a transformé le regard que de nombreux investisseurs portent sur les cryptomonnaies en tant que catégorie d'actifs d'investissement. Tandis que l'attention se concentre sur le halving prévu en avril pour le Bitcoin, les investisseurs perçoivent davantage le potentiel de cette catégorie d'actifs. Le Bitcoin a été l'actif le plus performant au cours de neuf des douze dernières années, et le halving pourrait potentiellement prolonger cette performance."

Les ETP crypto adossés à des actifs physiques de WisdomTree offrent aux investisseurs un moyen simple, sécurisé et peu coûteux d'obtenir une exposition à un ensemble de cryptomonnaies parmi lesquelles le Bitcoin, l'Ethereum, Solana, Cardano, Polkadot, ainsi qu'à trois paniers diversifiés de cryptomonnaies.

Alexis Marinof ajoute : "Depuis le lancement de notre premier ETP sur les cryptomonnaies en décembre 2019, nous proposons aux investisseurs européens des produits de qualité institutionnelle, aux frais peu élevés. Parallèlement à cela, nous plaçons également l'accent sur la gestion du risque et sur la sécurité, en travaillant avec les principaux dépositaires de cryptomonnaies du secteur afin de protéger les actifs, tout en tirant parti de notre expertise en matière d'ETP adossés à des actifs physiques."

Les ETP crypto européens de WisdomTree bénéficient d'un passeport leur permettant d'être commercialisés en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Irlande, au Luxembourg, en Pologne, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne, en Suède et en Suisse.