La gamme de fonds ODDO BHF Polaris intègre désormais une approche ESG 'significative et engageante'

(Boursier.com) — Les fonds Polaris sont des fonds historiques de ODDO BHF AM, gérés à Francfort par une équipe stable et aguerrie ayant traversé de nombreuses phases de marché depuis 2005. Ces 4 fonds diversifiés, aux profils de risques adaptés aux différents types d'investisseurs, intègrent désormais de façon formelle des critères ESG dans leur processus d'investissement.

La gamme de fonds ODDO BHF Polaris, dotée de 4 ou 5 étoiles, est essentiellement investie en actions et obligations internationales listées, sélectionnées pour leur robustesse et la qualité de leurs fondamentaux. Totalisant 3 milliards d'euros d'encours sous gestion au 31 mars 2021, elle dispose de 15 ans d'historique de performance, démontrant la valeur du processus de sélection des titres qui est, selon nos analyses, au coeur de la génération d'alpha.

Bénéficiant d'une note de durabilité Morningstar de 4 ou 5 globes, ODDO BHF Polaris Moderate, ODDO BHF Polaris Balanced, ODDO BHF Polaris Dynamic et ODDO BHF Polaris Flexible excluent plus de 20% de leur univers d'investissement (indice MSCI ACWI) sur la base de critères strictement ESG. De plus, au moins 90% des titres en portefeuille sont notés selon des critères extra-financiers.

En cohérence avec la politique d'investissement durable de ODDO BHF AM, les 4 fonds excluent par ailleurs les entreprises qui ne respectent pas les Principes du Pacte Mondial des Nations-Unies ainsi que les entreprises les moins bien notées sur une échelle MSCI, l'objectif pour les gérants étant d'obtenir une note de "A". Enfin, le dialogue systématique avec les entreprises en portefeuille permet aux gérants de s'assurer de la trajectoire ESG des fonds.

"L'intégration explicite de critères ESG dans le processus de sélection des fonds de la gamme ODDO BHF Polaris renforce encore notre profil de durabilité. Nous pensons que les entreprises bien gérées et dotées de pratiques responsables peuvent afficher des performances supérieures sur le long terme" a déclaré Prof. Dr. Jan Viebig, CIO ODDO BHF AG et responsable de la gestion ODDO BHF TRUST, en charge de la gamme des fonds Polaris.