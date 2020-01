La France Mutualiste : Taux de rendement du fonds en Euros 2019

La France Mutualiste : Taux de rendement du fonds en Euros 2019









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Si les taux obligataires ont poursuivi leur baisse en 2019, passant en territoire négatif pendant une partie du second semestre, La France Mutualiste annonce un taux de rendement de son fonds en Euros de 1,62% sur ses produits multisupports Actépargne2, Livret Jeun'Avenir et Livret RM.

Concernant son produit historique la Retraite Mutualiste du Combattant (RMC), dont la durée de détention est plus ancienne, le taux de revalorisation des rentes en service pour 2020 est de 2,40%.

Concernant ses produits monosupport Funépargne, Rentépargne, et Bonépargne, plus coûteux en fonds propres, le taux de rendement du fonds en Euros est fixé à 1,47%.

"Dans le cadre de la loi Pacte, explique Dominique Trébuchet, directeur général, nous voulons encourager nos adhérents à diversifier leur épargne, en transférant leur ancien contrat monosupport vers Actépargne2, et en investissant dans les unités de compte très performantes de ce contrat. Nous allons continuer en 2020 à aider nos épargnants dans cette diversification, que ce soit avec des produits et services, de l'information financière ou du conseil adapté au profil de risque de chacun".