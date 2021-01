La France Mutualiste : Taux de rendement 2020 du fonds en Euros

(Boursier.com) — Le conseil d'administration de La France Mutualiste, réuni en décembre, a entériné les taux de rendements pour l'année 2020 de son fonds en Euros :

-1,42% ou 1,72% pour ses contrats d'assurance vie multisupport Actépargne, Livret Jeun'Avenir, et Livret RM, selon le pourcentage - inférieur ou supérieur à 25% - de l'épargne investie en unités de compte ;

-1,72% pour son nouveau contrat d'assurance vie multisupport Passerelle lancé en septembre, qui comporte un investissement à hauteur de 35% sur un fonds dynamique en unités de comptes : LFM Actions Monde Volatilité Contrôlée ;

-2,20% pour son contrat historique, la Retraite Mutualiste du Combattant (RMC) dont la souscription est plus ancienne et la durée plus longue. Les rentes constituées avec un taux technique inférieur à 2,20% sont revalorisées sous la forme d'une participation aux excédents ;

-1,27% pour ses contrats d'assurance vie monosupport Funépargne, Rentépargne, et Bonépargne ;

-1,70% pour son tout nouveau produit d'épargne retraite individuel (PERI), lancé en décembre 2020 sous le nom de LFM PER'FORM.

"Nous avons la conviction que le fonds en Euros est un bien commun important qu'il faut préserver. La mutualisation entre adhérents et entre générations d'adhérents nous permet de maintenir une gestion diversifiée performante et lissée dans le temps. Nous continuons ainsi à jouer notre rôle d'assureur" commente Dominique Burlett, président de La France Mutualiste.