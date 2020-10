La France Mutualiste dévoile sa nouvelle campagne média

(Boursier.com) — Du 11 octobre au 15 novembre, La France Mutualiste revient avec une nouvelle campagne publicitaire multicanale (TV, print et web) qui s'inscrit dans la stratégie de transformation engagée par le groupe depuis 2017.

La campagne est construite autour d'un positionnement de marque affirmé : tout ce que l'on aime dans l'esprit de famille réuni chez un assureur. "L'assurance d'un esprit de famille", plus qu'une promesse, un état d'esprit, un partage de valeurs, indispensables à notre époque. "La France Mutualiste réaffirme son identité d'assureur conseil en épargne et en assurance et met l'accent sur ses valeurs mutualistes qui prennent, en ces temps difficiles, tout leur sens : la solidarité, la bienveillance, l'écoute et le désintéressement" explique le groupe.