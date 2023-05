La Française REM soutient la Fondation des Hôpitaux

(Boursier.com) — La Française, groupe de gestion multi-expertises, mène une politique de mécénat sociétalement responsable au profit de structures d'intérêt général. C'est dans cet esprit que la société de gestion immobilière La Française Real Estate Managers (REM) s'engage à reverser une partie des commissions de souscriptions de la Société Civile de Placement Immobilier à fonds de partage LF Avenir Santé. Après douze mois de commercialisation, La Française REM a fait un don de près de 28.000 euros à la Fondation des Hôpitaux pour soutenir cette année le Fonds d'Aide d'Urgence Covid19.

Créée en 1989, la Fondation a pour objet d'améliorer la qualité de vie quotidienne des patients - enfants, adolescents, personnes âgées - soignants et aidants partout en France. Elle a vocation ainsi à faire de l'hôpital, lieu de soins, un véritable lieu de vie pour les publics fragilisés à l'hôpital. Elle a, à ce jour, subventionné plus de 15.000 projets dans les établissements hospitaliers français. Reconnue d'utilité publique depuis 1994 et labellisée "Don en confiance ", la Fondation est membre du Comité de la Charte de déontologie des organisations faisant appel à la générosité du public.

La SCPI à fonds de partage LF Avenir Santé, classifiée Article 8 selon le règlement Disclosure et distinguée avec le Label ISR, s'engage dans la lutte contre le manque d'infrastructures de santé ou médico-sociales et dans l'accompagnement de la prise en charge qualitative des patients. Au sein d'un secteur en pleine mutation, LF Avenir Santé sélectionne les actifs médico-sociaux en adéquation avec les nouveaux besoins générationnels, de la médecine de proximité en coeur de ville aux logements alternatifs.

Virginie WALLUT, Directrice de la recherche et de l'ISR Immobilier, La Française Real Estate Managers a résumé, "La classe d'actifs "santé" porte naturellement une thématique sociale. Notre engagement s'articule autour de trois dimensions : le bien-être des soignants, le confort du patient / sénior et la décarbonisation des actifs immobiliers. C'est dans cet esprit que nous avons souhaité faire de LF Avenir Santé un fonds de partage et manifester notre engagement auprès de la Fondation des Hôpitaux."