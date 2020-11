La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global a reçu le label FNG 2 étoiles pour les fonds communs de placement durables

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Française, groupe international de gestion d'actifs disposant de plus de 51 milliards d'euros d'actifs sous gestion et d'une méthodologie prospective de quantification des émissions carbones développée par son centre de recherche propriétaire en investissement durable, annonce que La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global a reçu le label Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) 2 étoiles pour les fonds communs de placement durables. Le Label est attribué pour l'année 2021.

Le label FNG est la norme de qualité reconnue pour les investissements durables sur les marchés financiers germanophones : Allemagne, Autriche, Liechtenstein et Suisse. Il a été lancé en 2015 après un processus de développement de trois ans impliquant des acteurs clés. La certification de développement durable doit être renouvelée chaque année.

Les fonds certifiés adoptent une approche rigoureuse et transparente du développement durable, dont l'application a été vérifiée par l'auditeur indépendant, l'Université de Hambourg.

La norme de qualité comprend les exigences minimales suivantes :

-Présentation transparente et facile à comprendre de la stratégie de développement durable du fonds dans le cadre du Code de Transparence élaboré par Eurosif et du Profil de durabilité établi par FNG

-Exclusion de l'armement et des armes

-Exclusion de l'énergie nucléaire (y compris l'extraction d'uranium)

-Exclusion du charbon (exploitation minière et production d'électricité)

-Exclusion de la fracturation hydraulique et des sables bitumineux

-Exclusion en cas de violation systématique et/ou grave des principes du Pacte mondial des Nations Unies

-L'ensemble du portefeuille du fonds est contrôlé au regard de critères de développement durable (responsabilité sociale et environnementale, bonne gouvernance d'entreprise, objectifs de développement durable des Nations Unies ou autres).

La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global a obtenu deux étoiles sur les trois possibles, pour sa stratégie de développement durable particulièrement ambitieuse et complète qui lui a valu des points supplémentaires dans les domaines de la crédibilité institutionnelle, des normes de produits et des stratégies en matière de sélection et de dialogue.

La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global : Le fonds vise à contribuer à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone tout en réalisant une croissance du capital à long terme.

Laurent Jacquier-Laforge, Global Head of Sustainable Investing à La Française, a conclu : "Le label FNG est, à notre avis, l'un des plus sélectifs qui existe aujourd'hui et nous sommes fiers que notre approche en matière d'investissement ait été récompensée par le label 2 étoiles. Le label FNG et le label ISR français, également attribué au fonds, attestent de la qualité de la stratégie de développement durable du fonds et permettent de guider l'investisseur dans sa recherche de fonds durables, gérés avec professionnalisme."

-Classe d'actifs : Actions mondiales

-Catégorie de fonds et d'actions : La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global - I EUR - R EUR

-Code ISIN : LU1523323605 / LU1744646933

-Horizon d'investissement : 7 ans

-SRRI sur une échelle de 7 (7 représentant le profil de risque/rendement le plus élevé) : 6 (Risques associés risque de perte en capital, risques liés aux devises, risques de marches émergents ou actions, risques liés aux fonds d'investissements, risques de marché, risques de gestion, risques de liquidité, risques opérationnels)