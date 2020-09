La Française : Le Label ISR décerné à 6 fonds

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La dimension responsable est présente depuis une dizaine d'années au sein du groupe 'La Française'. Mais, c'est depuis l'intégration de son centre de recherche extra-financière initiée en 2014 que 'La Française' a développé une méthodologie de quantification de scores E, S et G et s'est dotée d'un process innovant de mesure et de projection des émissions 'carbone' à partir des données brutes des entreprises (Low Carbon Trajectory - LCT).

La méthodologie LCT permet de modéliser les émissions des entreprises dans le temps et de déterminer si les entreprises des secteurs à fortes émissions de GES sont en ligne avec l'objectif de limiter le réchauffement climatique à +2 degrés.Cette approche, appliquée à la gestion crédit, représente un changement majeur pour le métier de gérant de fonds, car elle permet d'évaluer les risques et opportunités liés au changement climatique d'un portefeuille de valeurs mobilières donné.

En parallèle de ces innovations, La Française déroule sa gamme de fonds durables et annonce l'obtention pour deux fonds additionnels, La Française Obligations Carbon Impact et La Française Trésorerie, du Label ISR (Investissement Socialement Responsable), soutenu par les pouvoirs publics et décerné par EY France le 27/07/2020, accrédité en qualité de "labellisateur" par le COFRAC.

La Française Obligations Carbon Impact a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée supérieure à 3 ans, une performance nette de frais supérieure à l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate coupons réinvestis, en investissant dans un portefeuille d'émetteurs Investment Grade filtrés préalablement selon des critères ESG et analysés sous l'angle de leur compatibilité avec la transition énergétique selon une méthodologie définie par la société de gestion. Le Fonds s'engage à avoir une moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre du portefeuille par euro investis (scopes 1 et 2) au moins 50% inférieure à celle de l'univers d'investissement comparable représenté par l'indicateur de référence.

La Française Trésorerie a pour objectif de rechercher les opportunités de marché sur des maturités à court terme, dans le but d'offrir une performance égale à l'EONIA capitalisé, après déduction des frais de gestion.

Ainsi, 6 fonds gérés par La Française AM figurent parmi la liste officielle du ministère des finances des fonds labellisés ISR (www.lelabelisr.fr) :

-La Francaise Obligations Carbon Impact

-La Française Trésorerie

-LA FRANÇAISE CARBON IMPACT 2026

-LA FRANÇAISE INFLECTION POINT ACTIONS EURO

-La Française LUX - Inflection point Carbon Impact Euro

-LA FRANÇAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL

Laurent Jacquier-Laforge, Global Head of Sustainable Investing du Groupe La Française, conclut, "En parallèle à l'innovation méthodologique constante du groupe, La Française élargit sa gamme de solutions durables en réponse à la demande croissante des investisseurs particuliers et institutionnels."

Le label ISR distingue les " placements qui visent à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité".

Le Label ISR a été attribué après un audit portant sur 6 thématiques :

-les objectifs généraux du fonds,

-la méthodologie d'analyse et de notation des critères ESG (Environnemental, Sociétal, Gouvernance),

-l'interprétation de ces derniers dans la stratégie d'investissement du fonds,

-la politique d'engagement ESG,

-la transparence de gestion,

-et enfin la mesure des impacts de la gestion ESG.