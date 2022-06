La Fondation Degroof Petercam décerne son grand prix à Activ'Action

(Boursier.com) — L 'association française Activ'Action est lauréate 2022 de la quatrième édition du grand prix de la Fondation Degroof Petercam. Basée en France, Activ'Action s'inscrit dans l'accompagnement de personnes en transition professionnelle. En décrochant ce premier prix, l'association bénéficiera d'une bourse d'un million d'euros, étalée sur 5 ans, ainsi que l'accès à l'expertise et au réseau de la Fondation. Au côté d'Activ'Action, la Fondation récompense également 5 autres projets : Inco Academy et Mozaik RH, avec une bourse de 50.000 euros chacun, ainsi que Konexio, Social Builder et H'up Entrepreneurs, avec une bourse de 20.000 euros chacun.

Créée en 2008, la Fondation Degroof Petercam a pour mission de soutenir des solutions pour l'emploi en se concentrant essentiellement sur trois domaines : les compétences de demain, l'entrepreneuriat et travailler à un marché de l'emploi plus inclusif. Chaque année, la Fondation sélectionne et soutient une nouvelle organisation ayant une approche innovante en faveur de la création d'emploi à l'aide d'une bourse et d'un accompagnement sur mesure. Le premier prix de la Fondation consiste en un montant d'un million d'euros et un suivi personnalisé répartis sur cinq ans. La Fondation Degroof Petercam fait aujourd'hui partie des dix plus grandes fondations belges.

Activ'Action est le lauréat 2022 de ce grand prix. Cette association vise à transformer la période de recherche d'emploi en une opportunité pour agrandir son réseau, développer son employabilité, concrétiser ses projets, et tester de nouvelles compétences à travers ses ateliers gratuits et collaboratifs. Sa méthodologie unique se focalise sur un répertoire des 15 soft skills (aisance à l'oral, travail en équipe, écoute active, etc.) primordiales pour le monde d'aujourd'hui et les challenges de demain. Ce projet répond ainsi à un réel besoin sociétal sachant que le chômage impacte négativement les soft skills et les aptitudes comportementales (confiance en soi, cohésion sociale, optimisme, persévérance, ambition, etc.) tant recherchées sur le marché du travail.

Emilie Schmitt, co-fondatrice d'Activ'Action : "Nous sommes particulièrement honorés et enthousiastes par cette reconnaissance qui démontre la nécessité de notre action à l'égard du marché de l'emploi. Avec l'aide de 50 coéquipiers et 50 bénévoles à travers la Belgique et la France nous veillons à transformer une période de transition professionnelle comme une opportunité de développement plutôt que de subir cette période comme une expérience personnelle déstructurante. Ce prix décerné par la Fondation Degroof Petercam nous permet d'accélérer significativement le changement systémique que nous visons avec notamment la création d'une antenne en Belgique, contribuant ainsi à rencontrer notre objectif de toucher 10.000 personnes en recherche d'emploi par an."

Xavier Van Campenhout, Président de la Fondation Degroof Petercam : "Activ'Action s'inscrit parfaitement dans la mission plus large de la Fondation qui consiste à soutenir les porteurs des solutions pour l'emploi et à leur donner les moyens de se développer. Nous nous réjouissons d'accompagner Activ'Action dans son développement."