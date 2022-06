La foncière VALIMMO se transforme en VALIMMO REIM

(Boursier.com) — François Moison, Président de VALIMMO REIM, pionnier de l'immobilier responsable, annonce l'obtention de l'agrément AMF sous le no GP-202215 avec effet au 19/05/2022, transformant la foncière en société de gestion de fonds régulée pour le compte d'investisseurs professionnels.

Une évolution stratégique pour cette foncière issue d'une entreprise familiale et industrielle, qui devient une des premières sociétés de gestion issue des territoires qui intègre tous les métiers de l'immobilier (développement, construction, commercialisation et gestion locative, gestion d'immeubles, gestion de fonds).