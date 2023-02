La fintech Obvy lève 2 millions d'euros

(Boursier.com) — Obvy annonce un tour de financement de 2 millions d'euros qui permettra de renforcer ses équipes commerciales et techniques afin d'accélérer son déploiement en France et en Europe. Une dizaine de profils seront recrutés en 2023.

Obvy propose une solution API 'tout-en-un' afin que les entreprises puissent se concentrer sur leur croissance sans subir les complexités liées à la gestion des transactions. Avec un marché du e-commerce pesant respectivement plus de 146,9 milliards d'euros en France (en hausse de 13,8% en 2022), et 757 milliards en Europe, ce sont 2,3 milliards de transactions qui ont été réalisées sur des sites de ventes en ligne en France (produits et services confondus). Le nombre de sites marchands a également progressé de 5% (10.000 nouveaux sites chaque année), avec plus d'une commande par semaine passée par un cyberacheteur français.

Obvy permet aux plateformes de vente en ligne (e-commerce et marketplaces de biens et de services) de gagner entre 8 à 12 mois sur la mise en place des différents services grâce à une solution tout-en-un. Elle permet via une seule intégration de bénéficier de services d'encaissement et de paiement, de la livraison, de gestion de tous types de transactions (main propre, livraison, Click and Collect, abonnement, caution, réservation...), des opérations marketing, des litiges, ainsi que tous les autres aspects liés aux transactions de biens et de services en ligne.

Les clients de la solution peuvent ainsi bénéficier d'un passage en production en 6 à 30 jours (performance moyenne d'intégration) et diviser par 10 le temps et le coût de mise en place d'un système transactionnel complet.