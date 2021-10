(Boursier.com) — A l'occasion du Climate Finance Day, mardi 26 octobre, la fintech Neuroprofiler a remporté le Challenge Fintech For Tomorrow 2021, projet de la place financière de Paris porté par Finance for Tomorrow qui vise à renforcer la contribution des Fintechs à la transition écologique.

Grâce à son algorithme gamifié, Neuroprofiler permet aux établissements financiers d'évaluer de façon pointue les préférences ESG des investisseurs, véritable enjeu de conformité pour l'horizon 2022.

"Ce prix honore la création de valeur de Neuroprofiler dans la lutte pour un système économique plus durable et vertueux. La responsabilité des établissements financiers pour le monde de demain implique une meilleure compréhension et prise en compte des attentes des particuliers, et nous sommes très fiers d'y contribuer par notre technologie" a commenté Tiphaine Saltini, CEO de Neuroprofiler et Docteure en Finance Comportementale.