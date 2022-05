La fintech française Cashbee lève 5,5 ME

(Boursier.com) — Véritable plateforme d'épargne mobile, Cashbee est la première application qui donne accès à des placements diversifiés, dans un confort d'utilisation inégalé. D'abord plébiscitée pour son livret rémunéré parmi les plus performants du marché, Cashbee offre maintenant aux Français des contrats d'assurance-vie responsables, directement accessibles et pilotables depuis son smartphone, en gestion libre ou pilotée.

Deux ans et demi après son lancement, l'encours confié à Cashbee dépasse aujourd'hui les 140 ME, ce qui en fait le référent de l'épargne mobile en France.

Ces dépôts sont aujourd'hui répartis entre des placements à court et long terme : un super livret, une assurance-vie responsable en gestion pilotée, de l'immobilier et des fonds labelisés ISR et Relance. Cashbee a également été retenue pour équiper des licornes emblématiques comme Qonto et Lydia, et rémunérer l'épargne de leurs communautés.

Accélération du développement de Cashbee pour devenir la solution d'épargne préférée des Français

Cette série A se concrétise aujourd'hui auprès de plusieurs investisseurs institutionnels, dont le fonds d'innovation du groupe La Banque Postale, et My Money Group, son partenaire historique, les lead investors sur l'opération. Des Business Angels rejoignent également le tour de table, notamment Romain Afflelou, via son Family Office AA&Sons, et Adrien Montfort (co-fondateur de Sorare). Enfin, plusieurs de ses actionnaires historiques ont tenu à participer à cette opération.

"Cet investissement au sein de Cashbee revêt un sens particulier pour nous car il s'agit d'une des premières startups incubées au sein de notre incubateur platform58. Nous sommes par ailleurs convaincus de la pertinence de l'offre Cashbee qui rend l'épargne plus simple et accessible, dans la droite ligne de notre engagement citoyen, et nous sommes confiants sur la capacité de l'équipe à accélérer son développement en France et en Europe", commente Olivier Lévy-Barouch, Directeur Général adjoint de La Banque Postale en charge de la direction Finance et Stratégie.

"En tant que partenaire historique, nous sommes ravis chez MMG de continuer à accompagner la croissance de Cashbee et contents de voir que d'autres investisseurs rejoignent l'aventure. Cashbee propose une offre unique sur le marché français, qui a déjà séduit beaucoup de clients et qui a un très beau potentiel pour recruter davantage d'utilisateurs", commente Matthieu Flichy, Directeur Stratégie et M&A de My Money Group.

Grâce à cette levée de fonds, Cashbee compte accélérer son développement afin d'accompagner le plus grand nombre à mieux épargner, en enrichissant toujours plus l'expérience client, en renforçant sa notoriété et en développant de nouveaux partenariats.

"En lançant Cashbee, nous souhaitions répondre aux nouvelles attentes des épargnants français : épargner simplement avec plus de rendement, de flexibilité et de responsabilité. Plus de deux ans après et 140 ME d'encours plus tard, nous sommes aujourd'hui heureux de pouvoir compter sur le fonds d'innovation du groupe La Banque Postale, My Money Group et ces nouveaux investisseurs pour poursuivre notre développement" déclarent Marc Tempelman et Cyril Garbois, co-fondateurs de Cashbee.