La Financière du Palais rejoint Crystal

(Boursier.com) — Le Groupe Financière du Palais, dirigé par Manuel Dos Santos et Sylvain Gomesse, rejoint les pôles Laplace et Expert & Finance du Groupe Crystal. Basé à Bourges, doté de 340 ME d'encours, le Groupe La Financière du Palais figure parmi les cabinets de CGP les plus importants et renommés de la région Centre-Val de Loire avec un rayonnement national.

Son premier métier, La Financière du Palais, accompagne une clientèle exigeante de chefs d'entreprises et professions libérales. Il a développé un savoir-faire reconnu dans la gestion de patrimoine et les produits financiers complexes. Il viendra renforcer Laplace, entité dédiée à la gestion privée du Groupe Crystal. L'équipe restera dirigée par Manuel Dos Santos qui sera nommé Directeur Associé Senior de Laplace.

Son second métier, La Tutélaire du Palais, est spécialisé dans l'accompagnement des personnes vulnérables. Il renforcera Expert & Finance et contribuera au déploiement de ce savoir-faire pour l'ensemble de ses 21 bureaux français. L'équipe restera animée par Sylvain Gomesse qui sera nommé Directeur Associé.

"Nous sommes heureux de rejoindre le Groupe Crystal et ses pôles Laplace et Expert & Finance. Le projet nous a séduits par son ambition, ses succès, son réseau et son esprit entrepreneurial" a déclaré Manuel Dos Santos.

Jean-Maximilien Vancayezeele, Directeur Général du Groupe Crystal et d'Expert & Finance, et Benoist Lombard, Président de Laplace, indiquent que "La Financière du Palais et La Tutélaire du Palais figurent parmi les CGP français les plus reconnus et ont développé une clientèle fidèle à la recherche de fortes compétences".

"Par cette 14e opération en moins d'un an, Crystal demeure le principal consolidateur du marché des CGP en France" ajoute Benjamin Brochet, Directeur Général Délégué du Groupe Crystal.

"Ces rapprochements confirment l'attractivité du Groupe Crystal et de son partnership pour les talents de la profession, dont font indéniablement partie Manuel Dos Santos et Sylvain Gomesse" ponctue Bruno Narchal, Président du Groupe Crystal.