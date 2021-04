La Financière de l'Echiquier vainqueur de l'Alpha League Table pour la troisième année consécutive

(Boursier.com) — La Financière de l'Echiquier (LFDE) remporte pour la troisième année consécutive la première place de l'Alpha League Table. Ce classement confirme la constance et la régularité de la performance générée par LFDE, quel que soit le contexte de marché, et consacre l'attrait de la gestion active.

LFDE prend la tête de ce classement élaboré par SIX et fondé sur la mesure de la performance corrigée du risque, l'alpha, avec l'alpha moyen le plus élevé du palmarès 2021 à 2,68% (2,37% pour le deuxième). LFDE enregistre également la deuxième meilleure fréquence à 51,56%. En hausse par rapport à l'an dernier, cette fréquence atteste de la résilience de LFDE dans un contexte de marché des plus complexes.

Autre fait notable, 10 fonds de LFDE sont consacrés par cette édition 2021, soit 3 de plus qu'en 2020.L'ensemble des expertises actions sont représentées, petites et moyennes valeurs européennes, actions internationales thématiques, investissement responsable, avec des fonds comme Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe, Echiquier Major SRI Growth Europe, Echiquier Positive Impact Europe ou Echiquier World Next Leaders.

Olivier de Berranger, Directeur Général Délégué, Directeur de la Gestion d'Actifs de La Financière de l'Echiquier, déclare : "La constance des performances délivrées dans une configuration de marché des plus complexe est le fruit de l'expertise passionnée de nos équipes de gestion mais aussi de leur pleine mobilisation au cours de cette année hors norme. Je les en félicite. Ce classement consacre nos expertises historiques, de la sélection de petites et moyennes valeurs européennes à l'ISR, mais aussi de notre gestion actions internationales et thématiques, en plein essor".