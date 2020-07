La Financière de l'Echiquier sélectionnée pour contribuer au financement d'entreprises technologiques dans le cadre de la mission Tibi

(Boursier.com) — La Financière de l'Echiquier (LFDE) est officiellement sélectionnée par le comité d'investisseurs institutionnels partenaires du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance dans le cadre d'une initiative engagée pour favoriser l'investissement dans les technologies de rupture et le développement de fonds global tech en France.

A ce jour 22 investisseurs institutionnels et plus de 6 milliards d'euros sont engagés sur deux classes d'actifs, cotés et non cotés.

Présidé par Philippe Tibi, le comité des investisseurs institutionnels partenaires, réuni le 6 juillet 2020 a retenu 7 fonds cotés, dont Echiquier Artificial Intelligence, géré par La Financière de l'Echiquier. Parmi les critères d'éligibilité figuraient l'expertise de la société de gestion, la compétence des équipes de gestion, la diversification des investissements en termes de capitalisation boursière, la liquidité du portefeuille, une forte connaissance des entreprises et la prise en compte des enjeux ESG.

La Financière de l'Echiquier avait été la première société de gestion française à proposer une solution de stock-picking dédiée à l'intelligence artificielle, en juin 2018, Echiquier Artificial Intelligence, un fonds Global Tech dont la dynamique est prometteuse : le fonds a dépassé les 440 millions d'euros d'encours, avec une performance depuis le début de l'année de 45% vs -5,3% pour son indice de référence, le MSCI World NR EUR, et une performance cumulée depuis sa création de 74.8% vs 11,9% pour son indice.

Olivier de Berranger, Directeur Général Délégué en charge de la Gestion d'Actifs de La Financière de l'Echiquier, déclare : "Le développement de fonds global tech domiciliés en France est un enjeu de Place auquel LFDE entend contribuer activement. Nous sommes très heureux de la reconnaissance de l'expertise de LFDE que constitue cette sélection ainsi que de la confiance que les investisseurs institutionnels nous renouvellent."