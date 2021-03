La Financière de l'Echiquier se dote d'une stratégie climat et renforce sa politique charbon

(Boursier.com) — La Financière de l'Echiquier (LFDE) adopte une stratégie climat ambitieuse et ajuste sa gouvernance climatique. Cette stratégie climat se décline en 9 engagements afin de mobiliser clients et entreprises, au-delà des recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Pour répondre à l'urgence climatique, LFDE, pionnière de l'investissement responsable en France, déploie une stratégie climat pragmatique et transparente, associée à un processus annuel d'évaluation et de révision. Conçue en partenariat avec I Care & Consult, cette stratégie ambitieuse comprend la formation aux sujets finance-climat du conseil d'administration et du comité exécutif de LFDE, ainsi que de l'ensemble des équipes, afin d'intégrer les enjeux climatiques au sein de tous les métiers et dans toutes les prises de décision de l'entreprise.

Le périmètre de la stratégie climat est identique à celui de sa démarche d'intégration Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG)

Pour mieux maîtriser son exposition aux risques climatiques, LFDE entreprend de mesurer les risques physiques et de transition des fonds ISR d'ici fin 2021, et de tous les autres fonds fin 2022. Le déploiement de la mesure de l'empreinte carbone sur l'ensemble des portefeuilles sera étendu au scope 3, et celui de la mesure de la part verte, aligné avec la taxonomie européenne. Ils seront effectifs fin 2021.

La stratégie Climat de LFDE se fonde sur le score Maturité Climat, déterminé grâce à une méthodologie propriétaire, portant sur la gouvernance et les engagements climatiques ainsi que sur la transition juste. Une démarche permettant de cerner la qualité climat des émetteurs et de sélectionner ceux dont la transition est en bonne voie et auprès desquels LFDE pourrait s'engager.

Pour mobiliser les entreprises, LFDE consolide sa démarche d'engagement en renforçant les priorités climat de sa politique de vote, en intégrant systématiquement les sujets climatiques dans le dialogue avec les entreprises et en intensifiant ses exigences envers les secteurs les plus émissifs, dans le cadre d'une politique charbon stricte (voir plus loin).

Pour mobiliser ses clients dans la transition de la gestion de leur épargne, LFDE déploie des initiatives pédagogiques, parmi lesquelles un accompagnement spécifique de la prise en compte des sujets climatiques.

L'engagement auprès des entreprises et des clients s'enrichira d'un séminaire Climat annuel, une initiative unique sur la Place de Paris réunissant des experts climatiques, et destinée à stimuler l'échange de bonnes pratiques.

La politique charbon de LFDE

Dans le cadre de sa stratégie climat, LFDE s'engage également à exclure totalement le charbon thermique de ses investissements d'ici 2030, en appliquant des restrictions strictes et progressives, en lien avec les évolutions de la Global Coal Exit List de l'ONG allemande Urgewald. La politique charbon de LFDE se traduit, à partir de janvier 2021, par le déploiement d'une politique d'exclusion renforcée, qui jusqu'ici concernait l'exclusion des entreprises impliquées dans l'extraction de charbon thermique avec un seuil de 5% du chiffre d'affaires.

A partir du 01.01.2021, LFDE n'investit plus dans les entreprises :

-qui développent de nouveaux projets impliquant l'utilisation de charbon thermique

-qui réalisent plus de 5% de leur chiffre d'affaires dans l'extraction de charbon thermique (exclusion en vigueur depuis 2018) ou plus de 20% de leur chiffre d'affaires dans les activités liées au charbon thermique.

-Sont également exclues les entreprises dont la production d'électricité à base de charbon thermique excède 20% de leur mix énergétique, dépasse 10 millions de tonnes/an ou dont la puissance des centrales dépasse 5GW.

Cette politique charbon s'accompagne d'une démarche d'engagement actionnarial renforcée.