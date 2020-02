La Financière de l'Échiquier s'engage pour l'investissement à impact auprès du GIIN

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Financière de l'Échiquier (LFDE) annonce son adhésion au Global Impact Investing Network (GIIN), première initiative mondiale consacrée à l'investissement à impact.

Les missions du GIIN visent le renforcement de la transparence, des méthodologies et de l'échelle de l'investissement à impact dans le monde de l'investissement. Chaque année, le GIIN Investor Forum réunit des investisseurs du monde entier et les personnalités de l'écosystème de la finance de l'impact positif afin de développer ce marché et d'échanger les bonnes pratiques.

LFDE avait été l'une des premières sociétés de gestion françaises à lancer, en 2017, une solution d'impact, Echiquier Positive Impact Europe, dont le processus de sélection des entreprises cotées est adossé aux Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU. LFDE publie chaque année le rapport d'impact de cette SICAV labellisée ISR, une démarche qui permet d'évaluer en toute transparence l'impact réel de l'investissement sur les Hommes et la planète.

"L'impact est à nos yeux la nouvelle frontière de l'ISR. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé un fonds d'impact, qui démontre qu'investir de façon intentionnelle dans des entreprises ayant un impact social et/ou environnemental mesurable, génère aussi une performance financière " a déclaré Sonia Fasolo, gérante ISR.

"L'adhésion de LFDE au GIIN est naturelle. Elle marque notre volonté de partager nos réflexions et de nourrir nos pratiques d'investissement à impact pour faire progresser l'impact positif des marchés cotés sur l'économie réelle" a commenté Olivier de Berranger, Directeur Général Délégué en charge de la Gestion d'actifs.