La Financière de l'Echiquier renforce son dispositif commercial dédié aux CGP

(Boursier.com) — La Financière de l'Echiquier (LFDE) annonce la nomination de Charles de Solages et de Philippe Blez, en qualité de Responsables Investisseurs CGP, au sein de l'équipe dirigée par Jean-Georges Dressel.

Charles de Solages bénéficie d'une expérience de plus de 15 ans de la distribution auprès des CGP et des Family Offices, notamment acquise auprès d'Aviva Investors France et de Sycomore AM. Charles de Solages est diplômé d'un Master 2 Finance de marché de l'Ecole Supérieure de Gestion (ESG).

Philippe Blez dispose d'une expérience de la distribution forgée dans le secteur de la Banque et de l'Asset management auprès notamment de LCL, DNCA et plus récemment Kirao Asset Management. Philippe Blez est diplômé d'un Bachelor de l'ESSEC et d'un Master Banque et Finance de la Sorbonne.

Bettina Ducat, Directrice Générale de La Financière de l'Echiquier, a déclaré : "L'arrivée de ces deux collaborateurs expérimentés et talentueux renforce le dispositif d'accompagnement des Conseillers en Gestion de Patrimoine, partenaires historiques de La Financière de l'Echiquier. LFDE continuera ainsi à cultiver les solides liens tissés avec les CGP, et cette proximité qui s'ancre dans le temps, si précieuse à nos yeux. Bienvenue à Charles de Solages et à Philippe Blez !"

Bertrand Merveille, Directeur Général Délégué de La Financière de l'Echiquier en charge du développement Retail, ajoute : "Fins connaisseurs du segment, Charles de Solages et Philippe Blez contribueront au développement du rayonnement de La Financière de l'Echiquier. Leur envergure est un atout pour nos partenaires CGP, comme pour la stratégie de développement de notre maison de conviction. Ils rejoignent une équipe dirigée par Jean-Georges Dressel, reconnue comme l'une des meilleures du marché."