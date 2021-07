La Financière de l'Echiquier publie une doctrine d'impact "novatrice et évolutive"

(Boursier.com) — La Financière de l'Echiquier (LFDE) publie ce jour une doctrine d'impact novatrice et évolutive, qui reflète le positionnement singulier et exigeant de LFDE sur l'investissement à impact coté.

Elle s'applique à ce jour aux deux stratégies à impact de LFDE, Echiquier Positive Impact Europe, l'une des 1e solutions d'investissement d'Europe à s'adosser sur les ODD lancée dès 2017, et Echiquier Climate Impact Europe, lancé fin 2020 et dédiée à la transition énergétique et écologique.

Cette doctrine s'inspire des premiers travaux du Forum pour l'Investissement Responsable (FIR) et de France Invest ainsi que du Global Impact Investing Network (GIIN). Son objectif est de donner un cadre aux stratégies d'investissements à impact, de LFDE. Elle reflète la vision novatrice de LFDE en matière d'investissements à impact coté, qui se distingue notamment par une volonté de transparence à l'égard des investisseurs, comme en témoigne concrètement le 3e rapport annuel d'impact d'Echiquier Positive Impact Europe. Publié ce jour, ce rapport, conçu avec la collaboration des experts indépendants du cabinet Better Way, mesure concrètement les impacts positifs générés par les investissements réalisés dans les entreprises en portefeuille, au regard des ODD de l'ONU.

La doctrine d'impact publiée ce jour se fonde sur trois piliers

-l'Intentionnalité : l'intention de générer un impact environnemental et/ou social positif est le point de départ de toute démarche d'investissement d'impact. Sa mise en oeuvre s'appuie sur une thèse d'impact, la définition d'objectifs d'impact ex ante associés à des indicateurs précis, une gouvernance robuste, des ressources internes dédiées...

-l'Additionnalité : il s'agit de la contribution particulière et directe de l'investisseur permettant à l'entreprise investie ou au projet financé d'accroître l'impact net positif généré par ses activités. Elle se traduit notamment pour LFDE par une détention longue du capital des entreprises investies, par un dialogue continu avec les entreprises...

-la Mesurabilité de l'impact des investissements et de l'impact des fonds[3] est cruciale afin d'accroître la transparence sur la réalité de l'impact des investissements des clients, mais aussi pour suivre l'avancement des objectifs d'impact préalablement établis. Ces mesures, réalisées avec l'appui d'experts indépendants, sont intégrées dans le schéma de rémunération des gérants des fonds à impact.

La doctrine d'impact de LFDE fera l'objet d'une mise à jour a minima annuelle. En 2021, la participation de LFDE aux groupes de travail de Finance for Tomorrow et de l'AFG sur l'investissement à impact pourrait notamment conduire à l'enrichir.

Bettina Ducat, Directrice générale de LFDE, déclare : "Nous sommes convaincus que l'investissement à impact sur les marchés cotés est décisif pour financer le monde de demain. Investisseur responsable depuis 30 ans, pionnier de l'investissement à impact en France, La Financière de l'Echiquier entend contribuer activement à la construction d'une finance à impact sur les marchés cotés. Cette doctrine d'impact a pour vocation de fixer un cadre pour notre gestion, mais aussi de renforcer sans cesse notre engagement et nos exigences en termes d'impact."