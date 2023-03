La Financière de l'Echiquier partenaire de la ViveS Académie

(Boursier.com) — La Financière de l'Echiquier (LFDE), très engagée depuis de nombreuses années en faveur de l'éducation financière, apporte son soutien à ViveS, média en ligne créé par Bayard fin 2021 pour accompagner les femmes dans la conquête de leur autonomie financière et économique. La ViveS Académie, lancée ce jour et développée avec l'expertise de La Financière de l'Échiquier et de Klésia, propose notamment des parcours pédagogiques vidéos sur l'épargne et l'investissement.

L'éducation financière des femmes, comme le soulignent encore plusieurs études récentes, est un enjeu de société global. Ainsi en Europe, 79% des femmes épargnent-elles régulièrement mais seules 18% investissent régulièrement. 48% d'entre elles souhaitent bénéficier de conseils simples pour investir[1].

Accessible depuis le nouveau site internet du media, la ViveS Académie propose des parcours ludiques et pédagogiques destinés au grand public et aux entreprises souhaitant acculturer leurs salariés.

La série "Investir", co-développée avec LFDE, est destinée à décrypter le monde de l'investissement pour mieux appréhender son avenir financier, notamment sa retraite. Elle comporte 11 vidéos dont les 3 premières sont en libre accès sur www.vivesmedia.fr.

Dispositifs pédagogiques

Pour LFDE, cette initiative s'inscrit dans le sillage des dispositifs pédagogiques qu'elle déploie depuis de nombreuses années, auprès de ses clients et partenaires, comme de ses collaborateurs. Après l'Ecole de l'ISR, lancée en 2019, LFDE a notamment créé fin 2022, l'Ecole du Climat, dont l'objectif est de sensibiliser ses partenaires, pour qu'ils puissent devenir acteurs de la transition.

Bettina Ducat, Directrice Générale de La Financière de l'Echiquier, déclare : "La Financière de l'Echiquier a fait de l'éducation financière une de ses priorités. Cet enjeu collectif est un défi pour la gestion d'actifs, auquel nous entendons apporter des solutions concrètes. La ViveS Académie est un parcours de formation pragmatique et opérationnel, qui a vocation à donner des clés de compréhension et d'action à toutes et à tous pour s'approprier ses finances personnelles, et construire son indépendance et son avenir patrimonial."