La Financière de l'Echiquier obtient le label Relance pour quatre de ses fonds

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Société de gestion engagée, La Financière de l'Echiquier (LFDE) obtient le label "Relance" pour quatre de ses fonds : Echiquier Excelsior, Tremplin PME M, UFF Tremplin PME et NOVI Coté 2020[1]. Ce dernier est un fonds professionnel spécialisé dédié au soutien des petites et moyennes entreprises françaises affectées par la crise.

Lancé en octobre dernier, le label Relance a pour objectif de mobiliser l'épargne de tous les investisseurs, tant particuliers qu'institutionnels, en faveur de la relance économique. Octroyé par la Direction générale du Trésor, il s'inscrit dans le cadre du Plan de Relance pour faciliter le financement de long terme des entreprises.

Lancé en juillet 2020 dans le cadre du programme d'Investissement Assureurs-Caisse des Dépôts et Consignations, NOVI Coté 2020 repose sur une double expertise de LFDE, un savoir-faire historique de sélection de petites et moyennes valeurs et une expertise ISR qui se traduit par une approche extra-financière enrichie, notamment dans sa dimension sociale.

Les trois autres fonds s'inscrivent dans la même démarche...

Olivier de Berranger, Directeur Général Délégué en charge de la Gestion d'actifs de La Financière de l'Echiquier, déclare : "Nous sommes avant tout des investisseurs en entreprises, et notre expertise s'est forgée auprès des petites et moyennes valeurs. Il était naturel de nous mobiliser dans ce contexte de crise. L'obtention du label Relance pour quatre de nos fonds traduit la constance de notre engagement."