La Financière de l'Échiquier intensifie son engagement en faveur du climat

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Financière de l'Échiquier (LFDE) rejoint l'initiative Climate Action 100+, première coalition d'investisseurs mondiaux à l'origine d'engagements collaboratifs avec les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre du monde. Le but de cette initiative est d'inciter ces entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, en ligne avec les objectifs de l'Accord de Paris, à améliorer leur gouvernance climatique et accroître la transparence de leur reporting climatique.

Cette initiative réunit à ce jour 410 investisseurs (41.000 milliards de dollars d'actifs sous gestion) engagés dans un dialogue direct avec 160 entreprises représentant 80% des émissions industrielles mondiales. Climate Action+ a notamment été lancée avec le soutien des Principes pour l'Investissement Responsable (UN PRI), auxquels LFDE adhère depuis 2008.

"Le changement climatique est une source de risques pour les entreprises, notamment pour les plus émettrices. Les inciter à s'engager en faveur du climat est au coeur de notre responsabilité d'investisseurs" a déclaré Sonia Fasolo, gérante ISR.

"La gestion d'actifs a un rôle essentiel à jouer en orientant les capitaux vers les entreprises qui préparent le monde de demain. En anticipant les risques de transition et les risques physiques liés au changement climatique auxquelles elles pourraient être exposées, les entreprises assurent leur pérennité et leurs performances futures" a commenté Olivier de Berranger, Directeur Général Délégué en charge de la Gestion d'actifs.