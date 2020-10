La Financière de l'Echiquier compte 3 fonds labellisés 'Towards Sustainability'

(Boursier.com) — Fonds emblématique de l'expertise de sélection de petites et moyennes valeurs de La Financière de l'Echiquier (LFDE), Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe obtient pour la première fois le label de durabilité belge, Towards Sustainability. Avec plus de 2 milliards d'euros d'encours sous gestion, ce fonds est l'un des plus importants fonds 'small et mid cap' à recevoir ce label.

La labellisation 'Towards Sustainability' est par ailleurs renouvelée pour les fonds ISR de LFDE, Echiquier Major SRI Growth Europe et Echiquier Positive Impact Europe, qui l'avaient obtenu en 2019.

"Élaboré par Febelfin, fédération belge du secteur financier, le label de durabilité 'Towards Sustainability' compte parmi les plus stricts d'Europe" souligne l'établissement. "Cette exigence élevée porte notamment sur les exclusions sectorielles et normatives strictes - énergies fossiles, charbon, tabac, violation des droits fondamentaux des êtres humains - ainsi que sur la rigueur et la robustesse du processus de sélection ESG. La démarche ISR de LFDE, pionnier de l'investissement responsable en France, répond pleinement aux exigences de ce label".

Olivier de Berranger, Directeur Général Délégué en charge de la Gestion d'actifs de La Financière de l'Echiquier, a déclaré : "L'obtention du label 'Towards Sustainability' par trois de nos fonds, soit plus de 3 milliards d'euros d'encours, est la reconnaissance de l'exigence de la démarche ISR de La Financière de l'Echiquier, déployée depuis 13 ans et appelée encore à se renforcer. L'investissement responsable n'est pas une option, c'est un enjeu crucial pour la gestion d'actifs en Europe."